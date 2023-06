Manuel Marques protagoniza momento hilariante e Beatriz Barosa brinca com situação

Manuel Marques: «Não me conhece porque eu costumo estar no armazém»

Beatriz Barosa sobre o início da relação com Manuel Marques: «Tinha a consciência tranquila, porque as coisas estavam a ser feitas corretamente»

Beatriz Barosa, a atriz que dá vida a Ana Carolina em «Festa é Festa», e Manuel Marques, o ator que dá vida a Nando também na mesma novela são um casal com 23 anos de diferença. De relembrar que os atores apaixonaram-se durante as gravações de «Festa é Festa».

No passado dia 18 de junho a atriz filmou um momento muito caricato do companheiro. Ao que parece o ator estava a brincar com um brinquedo do cão e a brincadeira não acabou como esperado.

