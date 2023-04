Maria Sampaio faz confissão nas redes sociais: «Ainda não me sinto eu! Não me reconheço»

Valquíria quer a verdade: «Confessa que me andas a trair com uma amante velha e rica!»

Maria Sampaio, a atriz que dá vida a Valquíria, partilhou no passado domingo, 16 de abril, um vídeo nas suas stories do Instagram onde se encontra a filmar o seu corpo.

Na publicação escreveu: «Quase 6 meses depois, ainda não evacuo como deve de ser, ainda me faltam perder uns 13 kilos, ainda não me sinto eu! Não me reconheço, mas tendo amar-me mesmo com mil inseguranças».

De relembrar que a artista foi mãe pela primeira vez no dia 19 de outubro de 2022. Caetana Luís é fruto do casamento da atriz com Gonçalo Cabral.

