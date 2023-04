Em dia especial, Marta Gil partilha a sua primeira cena em «Festa é Festa» e faz agradecimento emotivo

Marta Gil, a atriz que dá vida a Camila em «Festa é Festa», celebrou com os seus seguidores de Instagram os dois anos de «Festa é Festa». A novela está no ar há dois anos e continua a alegrar as noites dos portugueses. Neste dia especial para todos os envolvidos no projeto, a atriz não deixou de partilhar uma publicação de apreciação.

A atriz partilhou um registo da sua primeira cena na novela. Na descrição do vídeo escreveu:

"A minha primeira cena no @festaefestatvi

Na altura a Camila era política, um mulher séria e com convicções fortes e apaixonada pelo sôtor mas em 2 anos a vida muda!

A Camila já desistiu das politiquices, já se desapaixonou mas ainda não se voltou a apaixonar😂

Ganhou uma tia maluca que lhe faz a vida num inferno e continua a tratar da sua maravilhosa mãe.

Ah e também deixou aquele ar sério, comprou umas roupas novas, parou de esticar o cabelo e está com um ar muito mais cool!

Hoje fazemos 2 anos de Festa!

Obrigada ao público que continua connosco diariamente.

Obrigada!".

Os seguidores fizeram muitos elogios à atriz, como por exemplo, "A Camila que nos conquistou desde o primeiro dia!!!!! E agora lado a lado", "Nos entretantos até entrou no @bigbrothertvi , por isso imagina como a vida dela mudou 😂😂😂 parabéns pelo excelente trabalho, querida Marta", "Eu já nem me lembrava que a junta tinha tido obras" e "Fantástica ".

