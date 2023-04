Em biquíni, Marta Melro faz pandã com a filha bebé. Veja a foto que encantou os seguidores

Marta Melro mostra o look ideal para deslumbrar no Dia dos Namorados

Marta Melro, a atriz que dá vida a Isabel em «Festa é Festa», partilhou uma foto amorosa com a filha. Marta Melro é mãe de Aurora, uma bebé com apenas 8 meses, fruto da relação da artista com Paulo Vintém.

No passado dia 23 de abril a artista publicou uma foto em biquini com a filha. Aurora está com um fato de banho amoroso e as duas fazem pandã. Na descrição a atriz escreveu: " Mini-Me 🧡 #motheranddaughter #pandan".

Alguns seguidores comentaram: "NÃO AGUENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO", "Incríveis", "Lindas!!", "Que fofuraaaaa" e "estão maravilhosas".

Percorra a galeria que preparámos para si e veja os vídeos em que Marta surge com o companheiro e a filha.