Marta Melro arrasa com um conjunto de treino muito sensual

No passado dia 2 de maio, Marta Melro partilhou uma foto muito sensual a seguir a um treino.

No registo fotográfico a atriz apresenta-se com um conjunto de treino deslumbrante. O top e as leggins, numa cor, que parece ser verde-lima, assentam, que nem uma luva na atriz. Esta cor é um arraso, não acha?

Na publicação a atriz escreveu: "Feito! Não filmo os treinos mas tiro fotografia no fim porque se eu não ficar orgulhosa de mim, quem ficará? #gomummygo".

Veja a publicação da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.