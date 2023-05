Ana Guiomar fala do casamento com Diogo Valsassina: «Não é mentira»

No passado dia 29 de maio, Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», recebeu o prémio Torrienses no Mundo, da 3.ª edição dos Prémios ON.

De relembrar que a rádio ON FM celebra o seu 4.º aniversário e com ele veio também mais uma edição dos Prémios ON, com o intuito de premiar Torrienses que se distinguiram nas mais variadas áreas. Ana Guiomar é natural de Torres Vedras.

Veja o vídeo onde a atriz ganhou o prémio e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.