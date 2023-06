Em lugar paradisíaco, Rodrigo Paganelli e namorada mostram-se mais apaixonados do que nunca!

Ideia de Carlos deixa Nelinha com dúvidas: «Mas isso é legal? Podemos fazer uma coisa dessas?»

Nelinha emociona-se com palavras de Carlos: «Achas mesmo isso?»

Nelinha e Carlos ficam incrédulos com orçamento de Peixoto

Carlos “está pelos cabelos” com Nelinha: «Ou começas a fazer o teu trabalho de secretária ou eu vou ter de te despedir!»

Sobre "Morangos com Açúcar", Rodrigo Paganelli confessa: «Era muito desgastante»

Goucha brinca com Rodrigo Paganelli: «Pensei que tivesses aulas de dança no varão!»

Rodrigo Paganelli e Biatrix Lourix já namoram há três anos e o amor continua a crescer. Mais apaixonados do que nunca, o ator partilhou um vídeo com alguns dos momentos da viagem do casal à Madeira.

Na descrição do vídeo, o ator escreveu: "Há quem goste disto, daquilo ou até daquela coisa… Eu gosto da Madeira! Muito mesmo! ".

A caixa de comentários do ator encheu-se de amor. Podemos ler algumas mensagens como: "Viagem incríveis, memórias e momentos maravilhosos! Madeira e claro… Nós… S E M P R E", "Adoro a Madeira ", "Um dia, espero ir lá...pelo que tenho visto por vocês.... também irei todos os recantos e encantos dela!", "És o maior, Rodrigo Paganelli.", "E lindo. Aproveita muito bonitão", "Ainda vais voltar a madeira que vai lá uma vez vais mais duas ou três. Bom fim de semana amigo", entre outros.

Veja o vídeo partilhado pelo ator e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.