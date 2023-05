Maria Sampaio brinca e faz aviso: «Por favor parem de nos tirar fotos!»

Com mais 20 quilos, Maria Sampaio partilha vídeo e deixa 'recado': «Sou uma grande gostosa!»

Veja como a filha de Maria Sampaio já cresceu: «É a cara do pai ou da mãe?»

No ginásio, Maria Sampaio treina na companhia da filha

Maria Sampaio partilha vídeo amoroso da filha com a avó e deixa mensagem emocionante

Maria Sampaio recorda cena impactante dos «Morangos com Açúcar»: "Foi gravada há 18 anos e esta realidade, infelizmente, continua"

Maria Sampaio vive experiência única com a filha bebé

Maria Sampaio e filha bebé fazem pandã com acessório original

Maria Sampaio faz exercício físico com filha de cinco meses

As fotos mais ousadas de Maria Sampaio com o marido Gonçalo Cabral

Veja as fotos amorosas da filha de Maria Sampaio no primeiro dia de praia

Peixoto teme o pior com ideia de Valquíria e Cassiano: «Vocês estão malucos?»

Exclusivo do dia: Valquíria está de regresso!

Valquíria fica entusiasmada com o convite de Bino

«Eu tenho a francesa, a Valquíria, a Josefa... eu pareço o coelhinho da Páscoa com ovos em todo lado!»

Valquíria interrompe momento cúmplice de Celeste e Peixoto: «Tu andas à novena com esta beatazona?»

Maria Sampaio surpreende com versão natalícia do «Queres é festa»

Goucha com balde e esfregona: «As águas de Maria Sampaio podem rebentar, que eu estou preparado»

Maria Sampaio: «O homem pode ser o melhor pai do mundo, mas eu estou grávida sozinha»

Maria Sampaio explica o porquê da escolha do nome da filha

Maria Sampaio comove-se com palavras do marido: «A Maria é o melhor de mim»

Maria Sampaio, a atriz que dá vida a Valquíria em «Festa é Festa», partilhou uma foto amorosa com a filha. De relembrar que a atriz é mãe de Caetana Luís, de apenas 6 meses, fruto do casamento com Gonçalo Cabral.

Na descrição da fotografia a artista escreveu:

"Tios por favor parem de nos tirar fotos fofas se não o meu Instagram só dá Cáluzinha! Preciso de uma impressora que ligue ao telemóvel urgente! Para não perder estes registos de amor! Era daquelas que dizia que não ia partilhar nada da minha filha mas parece que se não deixo aqui guardado vou perder o telemóvel a qualquer instante e perder tudo! Vou fazer uma conta privada para a minha conta pessoal não ser só esta fofura!! ps: mentira , se há coisa que uma mãe ama é que registem estes momentos com os nossos rebentos ao colo! Obrigada tio @pt_diogo_silvestre pelas chapas!".

Os seguidores ficaram rendidos às fotografias partilhadas pela atriz e fizeram questão de comentar. Pode-se ler alguns comentários como:

"Lindassssssss", "Essa garota é mesmo linda. Tem um ar de Paz", "Linda essa menina", "Princesa mais linda do mundo!!", "Mas existe impressora de ligar ao telemóvel? Também preciso por aqui uma Benedita com 9m. Beijinhos suas lindas".

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.