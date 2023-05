Veja o visual audaz de Beatriz Costa que deixou todos de "queixo caído"

Beatriz Costa, a atriz que dá vida a Vuitton em «Festa é Festa», partilhou umas fotos na sua conta de Instagram que deixaram os seus seguidores rendidos.

Com um look irreverente e elegante a atriz chamou à atenção dos seus fãs que deixaram alguns elogios, como: "Que lindeza", "Será que poderemos considerar que estas fotos estão já no campo do pecado?", " Não faz isso dama estás uma gata", " Linda poderosa" e " tão bela um grande beijinho minha querida 😍😍😍😍".

Para além da sua poderosa atitude, o que se destacou foi a combinação dos acessórios em tons dourados com as botas altas em padrão cobra. Uma combinação audaz e poderosa e que lhe "assenta que nem uma luva".

Veja o visual da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.