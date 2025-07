Vai perder isto? O festival mais delicioso do país passa na TVI

O verão chega em grande à TVI com uma emissão imperdível e cheia de sabor! Nos dias 12 e 13 de julho, a TVI vai estar em direto do Festival da Comida Continente, que regressa ao Parque da Cidade, no Porto, para uma edição especial que promete conquistar todos os sentidos.

Comemorando os 40 anos da marca Continente, esta 7.ª edição do festival assume-se como o maior evento gratuito em Portugal dedicado à gastronomia e ao entretenimento familiar. A TVI, media partner oficial, vai acompanhar tudo ao pormenor com uma emissão especial ao longo dos dois dias.

A condução da emissão estará a cargo de João Patrício e Maria Cerqueira Gomes, acompanhados pelas reportagens dinâmicas de Idevor Mendonça, Mafalda Castro e Rafaela Granado, que vão dar voz aos protagonistas, aos visitantes e aos momentos mais surpreendentes do recinto.

Para além de uma viagem de sabores nacionais e internacionais, o festival oferece uma experiência pensada para toda a família, com showcookings, atividades infantis, animação contínua e um cartaz musical de luxo.

Entre os muitos artistas que vão subir ao palco, destacam-se nomes como Bárbara Bandeira, Mariza, Matias Damásio, Quim Barreiros, Tony Carreira, Toy e Virgul, garantindo dois dias de muita música e boa disposição.

O Festival da Comida Continente é a oportunidade ideal para celebrar o verão com quem mais gosta, num ambiente descontraído, festivo e cheio de sabor. E se não puder estar presente, conte com a TVI para levar até si os melhores momentos desta grande festa.

Acompanhe tudo, em direto, só na TVI. Este fim de semana, temos encontro marcado no Porto – e em sua casa.