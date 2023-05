Está escolhido o TOP 5 d'O Triângulo: Saiba quem são os finalistas desta edição!

Tiago Graça foi o último concorrente expulso da casa d'O Triângulo, após ter ido a confronto direto com Mariana Duarte, que se sagra assim finalista, em conjunto com outros quatro concorrentes.

A Mariana juntam-se ainda Carolina Aranda, que foi a primeira salva da tarde, Moisés Figueira, o primeiro finalista d'O Triângulo e Inácia Nunes e Sara Sistelo, que não foram a nomeações e por isso mesmo são também finalistas.

Assim sendo: Carolina, Inácia, Mariana, Moisés e Sara, um deles será o grande vencedor d'O Triângulo, que vai ser conhecido no próximo domingo. Vote já por telefone e na nossa app!