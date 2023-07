Após recaída, Flávio Furtado regressa: «Haverá forma de retribuir o vosso amor?»

Flávio Furtado esclarece polémica com Kelly Baron publicamente! Veja tudo

Flávio Furtado, ex-concorrente do «Big Brother VIP», comentador e atual apresentador do «TVI Extra», teve «uma recaída» do seu problema de saúde, tal como revelou Alice Alves, que o obrigou a um novo internamento.

Na semana passada, Flávio Furtado recorreu às redes sociais para partilhar uma imagem em que se vê que está deitado numa cama de hospital, deixando uma mensagem de agradecimento ao público que o acompanha.

Hoje voltou à mesma plataforma, para revelar que está de regresso à apresentação do TVI Extra e agradecer novamente o carinho recebido.

«Haverá forma de retribuir todo o vosso carinho, preocupação e amor? Se vos mandar, logo, um grande abraço em directo no TVI Extra já ajuda?», escreveu na legenda de uma fotografia, partilhada no Instagram.

Recorde-se que Flávio Furtado esteve ausente do «TVI Extra», por motivos de saúde, mas regressou ao ecrã. Contudo, uma nova recaída obrigou-o a afastar-se novamente. Hoje regressa de novo ao programa que apresenta.