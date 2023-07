Já recuperado, Flávio Furtado deixa mensagem: «Aproveite e viva o presente»

Flávio Furtado, ex-concorrente do «Big Brother VIP», comentador e atual apresentador do «TVI Extra», teve «uma recaída» do seu problema de saúde, que o obrigou a um novo internamento. Entretanto já recuperado, quis deixar uma mensagem ao público.

Na semana passada, Flávio Furtado recorreu às redes sociais para partilhar uma imagem em que se vê que está deitado numa cama de hospital, deixando uma mensagem de agradecimento ao público que o acompanha.

Na segunda-feira voltou à mesma plataforma, para revelar que estava de regresso à apresentação do TVI Extra e agradecer novamente o carinho recebido.

Depois disso, esta terça-feira, Flávio Furtado fez uma nova partilha, com uma mensagem inspiradora: «Esqueça o futuro. Esqueça o passado. Aproveite e viva o presente. Bom dia!», pode ler-se na legenda da partilha no Instagram.

Recorde-se que Flávio Furtado esteve ausente do «TVI Extra», por motivos de saúde, mas regressou ao ecrã. Contudo, uma nova recaída obrigou-o a afastar-se novamente. Entretanto já regressou de novo ao programa que apresenta.