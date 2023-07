Afinal, o que levou Flávio Furtado a ser internado? Comunicador conta tudo e confessa: Tive medo»

Emocionado, Flávio Furtado fala do problema de saúde: «Há o risco de teres de ficar com um saco...»

Flávio Furtado em lágrimas com surpresa

Flávio Furtado conta detalhes do problema de saúde: «Foi assustador, tinha uma perfuração de intestino»

Flávio Furtado marcou presença no programa «Dois às 10» da TVI para falar sobre o problema de saúde que o levou (por duas vezes) a ser internado no hospital, incapacitando-o de apresentar o TVI Extra, por um período de tempo.

«Foi um abre-olhos, abrandar. Eu saio da TVI às vezes 2h30, 3h. Dormir e não dormir 4h, de manhã já tenho afazeres. A minha alimentação era péssima», começou por referir o comunicador, a Mafalda Castro e Idevor Mendonça.

Flávio Furtado continuou a contar o que aconteceu: «Desta vez foi assustador, eu gosto de falar das coisas da saúde a título de exemplo. Mas tive medo, porque eu faço um programa a uma segunda-feira cheio de dores e nas pausas a trocar mensagens com a minha médica».

«Ela disse-me que podia ser uma apendicite, para ir para o hospital, eu fui. Faço uns exames e dizem-me que tinha uma infeção, fiz uma TAC e aí dizem-me que tenho de ficar internado. Eu tinha uma diverticulite com perfuração do intestino», contou.

O apresentador do TVI Extra explicou: «Quando só há inflamação trata-se com antibiótico, quando há perfuração há o risco de uma infeção, uma septicémia e eu fiquei assustado. E da segunda vez ainda fiquei mais, porque volvidos 15 dias, quando eu achava que já estava tudo bem e cumprindo tudo aquilo que os médicos disseram, começam a dar-me dores».

«A médica disse-me para ir novamente para o hospital, mas eu tinha um programa para fazer. Fiz o programa, fui para casa, tentei que aquilo abrandasse e no dia a seguir volto às urgências, faço uma TAC e dizem que agravou, para cancelar tudo sem tempo de internamento, não sabia quando ia ter alta», sublinhou.

Flávio Furtado recordou ainda um momento impactante desse período: «A primeira coisa que me dizem foi, 'há um risco de ter que ficar com um saco'. Pensando no lado mais fútil da coisa, mas é uma mudança muito grande. Então o objetivo era acalmar, abrandar, mudar os hábitos e a alimentação».