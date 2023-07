Flávio Furtado indignado: «Horas a tentar resolver (...) é assim tão complicado?»

Emocionado, Flávio Furtado fala do problema de saúde: «Há o risco de teres de ficar com um saco...»

Flávio Furtado, ex-concorrente do «Big Brother» e atual comentador e moderador do «TVI Extra», recorreu às redes sociais para expressar a sua indignação para com a companhia áerea portuguesa, TAP.

«Exmos. Srs. da TAP, estou desde agosto do ano passado a enviar e-mails (dezenas), após horas a tentar resolver este assunto por telefone; após ter ido pessoalmente ao vosso balcão do aeroporto de Lisboa, e não obtenho resposta à solicitação de crédito das milhas que me são devidas. É assim tão complicado? Continuo a aguardar?», escreveu nas stories do Instagram.

Mais tarde, numa outra partilha na mesma ferramenta da rede social, Flávio Furtado continuou: «Sete meses desde a última resposta, TAP. E não tenho hesitado em contactar, pena é não responderem». lamentou.

«O outro passageiro que viajou comigo, nesta mesma viagem e sob o mesmo número de reserva, viu logo as suas milhas serem creditadas. Por esse motivo, não compreendo os 11 meses de espera e, sobretudo, a ausência de resposta», rematou Flávio Furtado.