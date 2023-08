Flávio Furtado, ex-concorrente do «Big Brother VIP» e atual apresentador do TVI Extra, partihou uma fotografia onde se mostra com parte da equipa de produção do programa.

«Parte dos que me aturam de segunda a sábado. Gosto tanto e sou-lhes tão grato. Eles sabem», escreveu Flávio Furtado na legenda da publicação.

A partilha do apresentador somou vários elogios: «Flávio vejo todos os dias o programa »; «A gratidão é uma raridade»; «Grande equipa»; lê-se.

Veja a partilha em baixo: