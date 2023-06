Flávio Furtado mostra-se no hospital e deixa mensagem ao público

Flávio Furtado, ex-concorrente do «Big Brother VIP», comentador e atual apresentador do «TVI Extra», partilhou uma fotografia em que se mostra no hospital, após ter tido «uma recaída», tal como revelou Alice Alves na segunda-feira.

Esta quarta-feira, Flávio Furtado recorreu às redes sociais para partilhar uma imagem em que se vê que está deitado numa cama de hospital, deixando uma mensagem de agradecimento ao público que o acompanha.

«Só para dar um abraço, agradecer toda a energia positiva e mensagens de carinho», escreveu o comentador, recebendo de imediato muitos comentários positivos, a desejar que melhorasse rapidamente.

Veja aqui a publicação:

Recorde-se que Flávio Furtado esteve ausente do «TVI Extra» recentemente, por motivos de saúde, mas regressou ao ecrã. Contudo, uma nova recaída obrigou-o a afastar-se novamente. «O Flávio está em recuperação, teve uma pequena recaída, em menos de nada está de volta», revelou Alice Alves na segunda-feira.