Bruna Gomes e Bernardo Sousa vão casar? Flávio Furtado mostra 'pombinhos' a ver anéis...

O lado «azedo» de Bernardo Sousa. Veja os melhores momentos do piloto como comentador d’O Triângulo

Lembra-se qual foi presente de uma semana de namoro de Bruna Gomes e Bernardo Sousa no Big Brother Famosos? Recorde o momento

Flávio Furtado foi jantar com Bernardo Sousa e Bruna Gomes esta sexta-feira, dia 21 de abril, e no final da noite partilhou um vídeo no qual mostra o casalinho a escolher aquilo que parecem ser anéis de noivado.

No vídeo partilhado nas stories do Instagram, o comentador colocou uma música da marcha nupcial como fundo, dando a entender que Bruna e Bernardo poderão estar a pensar no casamento.

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se e apaixonaram-se no «Big Brother Famosos 2» e até hoje o casal tornou-se um dos favoritos dos portugueses. Veja o vídeo em cima!