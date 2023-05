Flávio Furtado partilha episódio engraçado sobre Bruna Gomes: «Estava agarrada a um varão»

Flávio Furtado foi convidado do podcast de Bruna Gomes, em conjunto com Cristina Ferreira, esta quinta-feira dia 25 de maio e partilhou uma história engraçada sobre a influencer brasileira, na viagem que fizeram juntos a Paris.

«Fomos a um show privado do Wiz Khalifa e eu e o Bernardo, a dada altura, fomos lá cima porque estava a Madonna e nós queríamos tentar uma foto com ela. Quando descemos, estava a Bruna agarrada a um varão e os franceses a dizer: 'Non, non, madame. E ela dançava, dançava. E eu vou ficar por aqui», contou.

Bruna Gomes completou a história do comentador: «Estávamos a beber, numa boa. Do nada, bateu e vi-me agarrada lá no varão. Estava muito passada».

Veja o vídeo na íntegra aqui: