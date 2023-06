Ainda internado, Flávio Furtado envia mensagem a Maria Botelho Moniz: «Não sei quando saio daqui»

Foi no programa TVI Extra que a apresentadora Alice Alves, anunciou, na passada terça-feira, 27 de junho, que Flávio Furtado teve uma «recaída» e está internado no hospital.

O apresentador recorreu às redes sociais para agradecer aos seguidores por todas as mensagens de apoio e carinho que tem recebido: «Só para dar um abraço, agradecer toda a energia positiva e mensagens de carinho».

Nesta quinta-feira, o assunto foi comentado no programa «Dois às 10». A apresentadora, Maria Botelho Moniz, leu uma mensagem enviada por Flávio Furtado: «Um beijinho ao Flávio, ele enviou-nos uma mensagem: ‘Estou a assistir-vos, um beijinho grande para todos, em especial para as milhares de pessoas que me têm enviado mensagens de carinho e boas energias. Cuidem-se, vivam cada dia como se fosse o último e sejam felizes. Não sei quando saio daqui mas quando sair quero um pequeno-almoço com tudo a que tenho direito aí convosco’. Flávio, a mesa está sempre pronta para ti. As melhoras querido Flávio e um rápido regresso!». Veja aqui!