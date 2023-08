Flávio Furtado conta detalhes do problema de saúde: «Foi assustador, tinha uma perfuração de intestino»

Parabéns, Flávio Furtado! Comentadores surpreendem apresentador com bolo e presentes

Flávio Furtado, ex-concorrente do «Big Brother VIP» e atual apresentador do TVI Extra, partilhou uma footgrafia com uma amiga de longa data, confessando sentir a sua falta.

Na sua página de Instagram, Flávio Furtado mostrou-se com Marta Cardoso: «Já tenho saudades tuas minha gorda!», escreveu na legenda da publicação.

Veja em baixo a partilha do apresentador: