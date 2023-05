Incêndio em antigo colégio do Seixal provoca dois mortos

MM

Os bombeiros que combatiam o fogo que deflagrou na madrugada deste domingo no edifício do antigo colégio Externato Novo Dia, no Seixal, encontraram dois corpos carbonizados. Os cadáveres seriam de dois sem-abrigo que pernoitavam no local.

O alerta para o fogo foi dado pelas 06:19. O fogo deflagrou no rés-do-chão, que foi totalmente consumido pelas chamas.

No local estiveram os Bombeiros da Amora, a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal, com um total de 16 operacionais, apoiados por oito veículos.

O edifício do Externato Novo Dia, na Cruz de Pau, estava devoluto há vários anos.