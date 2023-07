«100 metros de penas». Veja o vestido arrasador de Mafalda Castro!

Há 3h e 6min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

A apresentadora da TVI Mafalda Castro escolheu um vestido cor de rosa, curto, mas com um pormenor: a parte de baixo é esvoaçante, composta por «100 metros de penas», segundo revelou a própria.

Numa entrevista com João Montez, Mafalda Castro explicou o look: «Estou com um vestido do Gonçalo Peixoto, a ideia surgiu nos bastidores de um dos meus espetáculos, foi feito à medida, tudo perfeitinho».

«Desta vez foi diferente porque não era uma festa de praia. É uma festa de verão com vento e em Lisboa, portanto achei que merecia uma coisa mais cocktail. E esvoaçante, 100 metros de penas estão aqui à minha volta», sublinhou.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja o look de Mafalda Castro!

Fotos: Rui Valido/Filipe Brito