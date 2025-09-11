Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

  • Joana Sequeira
  • Há 47 min
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Benedita Pereira e João Catarré marcaram presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa. 

Os atores, que protagonizaram um dos pares românticos mais conhecidos de sempre em "Morangos com Açúcar 1", voltam ao pequeno ecrã para serem protagonistas em "Terra Forte", a nova aposta da ficção da TVI.

Em entrevista exclusiva, a atriz Benedita Pereira revelou: “Passaram 22 anos, mas não parece”. Já João Catarré afirma: "A nossa maturidade era outra, passados estes anos todos é diferente."

 

 

A nova grande aposta da ficção da TVI chama-se "Terra Forte" e já está em andamento. Escrita por Maria João Costa, autora de grandes sucessos da estação como “Ouro Verde” e Cacau, esta nova produção tem vindo a ganhar forma com as primeiras gravações a decorrerem em Florianópolis, no Brasil. A estreia está prevista para o último trimestre de 2025, e tudo indica que será um dos grandes acontecimentos televisivos do final do ano.

Com um elenco de luxo, "Terra Forte" reúne Benedita PereiraRita PereiraJoão Catarré e José Fidalgo, entre outros nomes fortes da televisão portuguesa. Vários atores já se encontram no Brasil, onde decorrem as filmagens iniciais desta trama que promete cruzar destinos e culturas entre Portugal e a América do Sul, numa história repleta de emoção, reviravoltas e cenários de cortar a respiração.

Após as gravações realizadas no Brasil, agora é a vez dos Açores receberem alguns dos elementos do elenco de "Terra Forte".

Entre os dias 27 de julho e 1 de agosto, os atores estiveram a gravar cenas em diversos pontos da Ilha das Flores, com destaque para a Fajã Grande (Lajes das Flores) e Santa Cruz das Flores.

A Ilha das Flores será o local onde vivem os personagens Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré), marcando o início da novela que promete conquistar os telespectadores com suas paisagens deslumbrantes e a narrativa envolvente.

A TVI volta assim a reforçar a sua aposta na ficção nacional, com histórias envolventes e elencos de peso, que prometem conquistar o público e manter a fasquia elevada nas produções televisivas portuguesas. "Terra Forte" chega com força e está pronta para deixar a sua marca.

Em cima, percorra a galeria de fotografias, que preparámos para si.

