Mariana Duarte, ex-concorrente d'O Triângulo e a mais conhecida pelas «danças do TikTok», celebou este domingo, 6 de agosto, o seu 31º aniversário.

Foi através do Instagram que, Mariana Duarte, partilhou alguns registos do seu jantar com amigos e mostrou o bolo épico de aniversário!

Veja as imagens!

