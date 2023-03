42 anos separam estas fotografias de Manuel Marques. Veja aqui.

Há 3h e 31min

Manuel Marques, o ator que dá vida a Nando em «Festa é Festa», "voltou atrás no tempo" e partilhou uma memória de 1981 com os seus seguidores. No passado dia 7 de março, uma foto tirada há 42 anos com a família, na neve.

A gravar «Festa é Festa» na Serra da Estrela, Manuel Marques tirou uma selfie e comparou as duas fotos, escrevendo: "Serra da Estrela 1981 e 2023

@anamarquesoficial".

De relembrar, que a apresentadora Ana Marques é irmã do ator, na fotografia podemos ver os irmãos quando eram crianças.

Veja a partilha do ator, aqui e aproveite para ver um vídeo de Manuel Marques em «Festa é Festa».