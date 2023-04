A conversa enternecedora de Sara Prata com a filha de 2 anos

Há 42 min

Sara Prata, a atriz que dá vida a Sílvia em «Queridos Papás», partilhou mais um vídeo enternecedor com a filha, Amélia de 2 anos. Amélia é fruto da relação da atriz com João Leitão.

No vídeo podemos ver a atriz na praia com a pequena Amélia. A bebé está a fingir que está a lavar a cabeça à mãe, enquanto esfrega o cabelo e "tira a espuma", no final a atriz teve direito a uma massagem, enquanto isto, as duas têm um diálogo muito engraçado.

A artista na descrição do vídeo escreveu: "Obrigada a todas as pessoas que me deram dicas de Porto Santo, mas ainda não foi hoje que consegui aproveitar a Ilha. É que sabem…passei o dia no salão a lavar a cabeça ".

Veja o vídeo, aqui e aproveite para ver a atriz a representar em «Queridos Papás».