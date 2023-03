A emocionante homenagem de Sofia Grillo a Ruy de Carvalho

Há 3h e 39min

Sofia Grillo usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 1 de março, para assinalar e comemorar o aniversário de Ruy de Carvalho, uma das maiores referências da nossa ficção.

«Deste-me sempre a mão. Desde o dia em que te conheci. A mim e a todos os que têm o privilégio de conviver e aprender contigo. Fazes 96 anos e a tua energia continua a ser contagiante. Inspiradora. Nunca te ouvi dizer que estavas cansado, mesmo depois de 12 ou 14 horas de trabalho. Uma vez vi-te sentado em “ plateau”, (coisa rara).. perguntei-te se estava tudo bem. Respondeste-me que tinhas feito uma pequena intervenção e tinhas umas “dorzitas”... "Já passa filha, já passa, não te preocupes!” E continuaste a fazer o teu trabalho, sem queixumes, sempre magnífico, sempre inteiro! Como as árvores! E a humildade, sempre lá. Com tudo e com todos. A grandeza tem a humildade intrínseca. É o apanágio dos grandes e dos sábios. Como tu! Que muitos sigam o teu exemplo, é o que espero. Gosto muito de ti. Como já te disse milhares de vezes. E digo mais uma. Parabéns, Ruy de Carvalho!», escreveu a atriz na legenda da imagem, onde surge ao lado do ator.

Veja, na galeria em cima, a foto publicada e ainda outras fotografias recentes da atriz.

