A escaldar: Regina reencontra-se com pretendente e mostra-se radiante! Saiba quem é

Há 56 min

Regina, ex-protagonista de «Casamento Marcado», teve alguns dates com o pretendente Miguel.

Numa fase final do programa, em encontrar o pretendente ideal para si, Regina confessou que precisava de conhecer o pretendente melhor.

«Eu hoje que posso ser a metade do final feliz da Regina», confessou, na altura, Miguel.

Após não ter casado com ninguém, Regina recorreu às redes sociais para partilhar uma novidade: voltou a reencontrar-se com Miguel fora do programa!

«Why not?», escreveu na publicação que se encontra ao lado do pretendente. Na caixa dos comentários os seguidores elogiam: «Lindos!»; «Adorei!»; «Gosto!!», entre outros.

Veja a imagem!