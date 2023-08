A incrível transformação física de Rui Pinheiro

Há 28 min

Rui Pinheiro entrou no Big Brother 2021 com o objetivo de divulgar a sua nova profissão e conseguiu. Licenciado em direito, Rui Pinheiro faz vida no mundo do exercício físico. O personal trainer mudou radicalmente o seu corpo e mostra isso mesmo nas redes sociais. Além disso, ensina alunos a seguirem o mesmo caminho. Recentemente, Rui Pinheiro esteve no Dois às 10 onde explicou que tenta ser um exemplo para os seus clientes. Além de personal trainer, é coach e tem uma aplicação para fazer um acompanhamento diário e personalizado.

