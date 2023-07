A nova vida de Wilson Teixeira após a «Casa dos Segredos»! Saiba tudo

Há 16 min

Wilson Teixeira, ex-concorrente da Casa dos Segredos, esteve em direto no programa «TVI Extra», onde contou como está a sua vida atualmente.

O ex-concorrente contou que é agora treinador de futebol, mas sente alguma revolta: «É um bocado frustrante para um jovem treinador como eu, que estou há 8 anos para tirar o nível 3 de treinador».

«Isso cria-me alguma revolta. Não me sinto desmotivado para continuar na carreira do futebol, antes pelo contrário, estou bem motivado, mas acho que preciso de fazer uma pausa de não estar a treinar e escolher o próximo projeto de se rum projeto sério», frisou.

Agora trabalha como Uber e admite gostar do que faz: «As pessoas dão me amor, dão me carinho, gostam de falar comigo e de me conhecer. Dá me prazer e dá me gosto estar nesta atividade por causa disso».