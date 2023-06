A posar de biquíni, Susana Dias Ramos, é «repreendida» e responde: «Ai gente!»

Há 27 min

Susana Dias Ramos, está a desfrutar das férias no Algarve e tem aumentado as temperaturas, nas redes sociais, com fotografias a posar de biquíni. Uma das imagens que publicou levou a ser repreendida.

Susana Dias Ramos publicou, nos stories do Instagram, indignada: «Vejo-me obrigada a partilhar a foto original após as milhentas mensagens que recebi a avisar-me do escaldão e da minha irresponsabilidade! É o filtro que dá o brilho... A pessoa já não pode usar um filtro que reduz o pneu que o mundo desaba! Cá está a bunda que não está um camarão, sim?!», escreveu a especialista em Sexualidade Clínica e Terapia de Casal.

A comentadora de reality shows, publicou ainda várias fotografias onde surge de biquíni e somou vários elogios dos seguidores: «Gatíssima»; «Que brasa linda!»; «Que temperatura mesmo»: «Que bonita» ou ainda «Mulherão».

