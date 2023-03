Há 31 min

Miguel Vicente partilhou com os seguidores, esta terça-feira, 7de março, o seu novo visual. O vencedor da última edição do Big Brother disse adeus ao cabelo loiro e pintou-o de castanho escuro.

No vídeo que publicou, o ex-concorrente brincou: «Por aqui, está tudo ótimo. Pelo menos, estou melhor do que o tempo, porque estão muitas nuvens e está uma ventania desgraçada. Estamos aqui a tentar lidar com a situação.»



Veja as imagens do novo look.