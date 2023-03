Há 1h e 8min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) paga aborrecido a conta do arranjo do quadro ao electricista, que recusa receber o serviço em cupões de desconto. Xavier promete a Alice (Mafalda Marafusta) ir mudar no que for preciso para a fazer feliz, ficando em choque por Alice lhe dizer que pretende divorciar-se dele.