Alice Santos vai viver para fora do país: «Hoje foi o meu último dia em Portugal»

Há 38 min

Alice Santos, ex-concorrente da primeira edição d’O Triângulo, recorreu ao Instagram para anunciar uma nova mudança na sua vida.

Num conjunto de fotos no aeroporto com a companhia do namorado, a ex-concorrente partilha: «Hoje foi o meu último dia em Portugal».

Alice Santos acrescenta ainda: «Em breve vou revelar para onde vou viver durante os próximos meses 😏».

À publicação não faltaram comentários com votos de felicidades como: «Desejo as maiores felicidades para esta nova etapa da nossa vida! Sejam muito felizes 💕🫶🏼», «Merecem o vosso começo feliz ❤️» e «Boa viagem ❤️».

