Amarelo limão: a cor que uniu Sandra Felgueiras, Mónica Jardim e Catarina Siqueira

Imperdível: Veja todos os looks da Gala dos 32 anos da TVI

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Sandra Felgueiras, Mónica Jardim e Catarina Siqueira marcaram presença na passadeira vermelha que antecedeu a gala. As caras da TVI arriscaram e escolheram uma cor que as uniu: o amarelo de limão. Apesar de apresentarem modelos diferentes, os vestidos tinham a mesma cor, uma tonalidade vibrante que chamou a atenção e se destacou nesta noite de glamour e talento.

