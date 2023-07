Amor de mãe: De férias com o filho, Cristiana Jesus partilha: «Melhor do mundo»

Há 56 min

Cristiana Jesus, ex-concorrente da Casa dos Segredos, encontra-se de férias paradisíacas em Punta Cana.

A ex-concorrente tem partilhado vários registos das suas férias nas redes sociais. Foi na passada quarta-feira que Cristiana Jesus publicou uma fotografia com o seu filho, Gui: «Férias com crianças. Tranquilas, em paz e acima de tudo com muito descanso. Férias. O período onde os pais dão conta como os educadores, professores e auxiliares recebem pouco 😂 Como é que tudo isto consegue ser ao mesmo tempo o melhor do mundo?».

Veja as imagens!