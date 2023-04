Ana Guiomar compra biquíni na Internet e o resultado não é o esperado. Veja aqui!

Há 25 min

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», fez uma partilha na sua conta de Instagram que deixou os seguidores tão intrigados quanto ela.

No passado dia 26 de abril, a artista partilhou uma fotografia de um biquíni que mandou vir da Internet, que por sinal era muito bonito. Na partilha, a atriz escreveu: "Quando mandas vir biquínis da net...". No story seguinte, Ana Guiomar com o biquíni vestido, diz: "É assim, é tal e qual, tudo, tudo, tudo", rindo-se no final.

Parece que a sua compra não correu como esperado. Veja o vídeo da atriz e aproveite para ver o biquíni que surpreendeu pela negativa, a atriz.