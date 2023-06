Há 1h e 31min

Ana Guiomar, a atriz de 34 anos que dá vida a Aida em «Festa é Festa», tem dois imãos, Leonardo e Gonçalo.

No passado dia 5 de junho, a artista partilhou uma frase no story do seu Instagram e identificou os dois irmãos.

Pode-se ler: "Amor de irmão é estranho né. Eu não pegaria um copo de água para ele? mas daria um rim.".

