Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Há 1h e 47min

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em “Festa é Festa”, partilhou um vídeo ao lado do seu companheiro, Diogo Valsassina, no carro. De relembrar que os atores estão numa relação há 15 anos.

No vídeo a atriz fica perplexa com comentário que o namorado faz. A atriz confessa: “O Diogo Valsassina acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso e do próprio amor à sua vida própria” e acrescenta: “Se isto não é brincar com a própria vida, eu não tenho um fio de voz em mim”.

Veja o vídeo e descubra o que deixou a atriz neste estado. Aproveite e veja a artista a representar em “Festa é Festa”.