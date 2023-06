Ana Guiomar inspira-se em Georgina Rodriguez para tirar foto em fato de banho!

Há 1h e 13min

Depois da cerimónia dos Emmys, Ana Guiomar partilhou várias imagens das paisagens da Madeira.

A atriz partilhou uma foto, de fato de banho, a fazer a mesma pose que a companheira de Cristiano Ronaldo. Em tom de brincadeira, Ana Guiomar escreve na descrição: «Eu avisei que ia ter barco … #SoyGio».

Recorde-se que Ana Guiomar fez parte do elenco dos Morangos com Açúcar em 2005, onde interpretava a personagem de Marta Navarro, irmã de Simão Navarro (Pedro Teixeira). Veja um vídeo de Ana Guiomar e Pedro Teixeira a recriarem uma cena da série Morangos com Açúcar.

No entanto, o novo elenco dos Morangos com Açúcar também promete! A turma de 2023 conta com celebridades portuguesas como Margarida Corceiro, Madalena Aragão, Vicente Gil e Beatriz Frasão.

Rita Pereira, Pedro Teixeira, Sara Barradas e Tiago Castro também fazem parte da nova série, desta vez, como pais e professores.