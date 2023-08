Ana Guiomar partilha fotografia sem tabus: «Alerta olheiras, Barbie real»

Há 2h e 47min



Ana Guiomar, atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo com um lenço na cabeça como está agora na moda.

No vídeo publicado em story, Ana Guiomar confessa: «Eu estava-me a senti com este lenço só que depois não fica como eu vejo as outras», Ana Brito e cunha, atriz que dá vida a Florinda em «Festa é Festa» interrompe dizendo: «Fica, fica!».

Pouco tempo depois, a atriz partilha uma fotografia com o lenço dizendo: «Acho que consegui @anabritoecunha. Agora és tu, bota um lençol!⚫️», ao que Ana Brito e Cunha comenta «Vou já pôr».

No fim da publicação Ana Guiomar escreve: «Ps- alerta olheiras, Barbie real», o que gerou comentários como: «Está linda 😍 com ou sem maquilhagem ❤️» e «Linda!».

