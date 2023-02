Ana Guiomar responde a publicação de Pedro Teixeira: «Calma Harry Styles!»

Hoje às 13:26

Pedro Teixeira, o ator que dá vida a Tomé em «Festa é Festa» protagonizou um momento icónico ao lado da amiga e colega Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida, na mesma novela.

O momento aconteceu na Gala dos 30 anos da TVI onde cantaram juntos uma música com todos os títulos das novelas da tvi. A composição foi feita pelo artista Toy.

Todos os presentes no evento aplaudiram de pé esta atuação. Certamente, um momento que ninguém vai esquecer.

O ator publicou uma fotografia e vídeo desta atuação e comentou: “Uma honra partilhar o palco contigo Adele”. Ana Guiomar respondeu: «Calma Harry Styles!».

A publicação mereceu bastantes comentários como: “Até cantam bem ❤️❤️farto-me de rir com eles ❤️grande dupla 🤣🤣❤❤”, “Lindo e bem afinados 🙌 a parte do riso parte me todo ahahhaha”, “São os maiores!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏”, entre outros.



Veja o vídeo e a foto, aqui. Aproveite e veja mais fotos dos atores.