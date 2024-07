Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Ana Marta Contente presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Ninguém tirou os olhos do look da atriz: um vestido azul da criação de Gonçalo Peixoto.

Para além do vestido, destacou-se o colar com pérolas e com a cruz de cristo.