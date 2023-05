Ana Marta Contente protagoniza momento hilariante e seguidores "brincam" com a situação

Hoje às 11:13

Ana Marta Contente, a atriz que dá vida a Betinha em «Festa é Festa», partilhou um momento hilariante na sua conta de Instagram.

No passado dia 24 de maio, a atriz confessou que vestiu a roupa do avesso. Os seguidores não perderam tempo em brincar com a atriz.

Nas stories partilhadas podemos ler alguns comentários como: "Até já surfaste com o fato do avesso", "Eras mais rica se tivesses 1 euro por cada peça de roupa que tens no chão ahaha apanha a meia que tens atrás de ti", "O truque é cortar as etiquetas! Assim ninguém sabe!", "Já percebi, não estás doente! Estás só do avesso!", "Dizem que dá direito a prenda quando isso acontece", "É assim que começam as modas!".

Nas fotografias a atriz escreveu: "Amigos que me mantém os pés bem assentes na terra" e "Vocês que me fazem rir".

