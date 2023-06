Ana Marta Contente surpreende seguidores com fotos originais e ousadas

Há 2h e 12min

Ana Marta Contente, a atriz que dá vida a Betinha em «Festa é Festa», partilha muitas reflexões e textos na sua conta de Instagram. No passado dia 8 de junho não foi exceção. Desta vez, a artista escreveu sobre o caos.

Na publicação podemos ler:

"O caos pt 1. O que é mais caótico ?

Objetos em sítios aleatórios, porque não há um em que se encaixem perfeitamente, ou objetos forçosamente encaixados por uma lógica inventada faltosa e imperfeita.

#chaos #mess #redhead #ginger".

Os seguidores não hesitaram em comentar e podemos ler mensagens como:

"Bom... De falta de originalidade nas fotos não nos podemos mesmo queixar", "Não estamos nós sempre a tentar inferir a ordem a partir do caos? Ordenar o mundo interior para que as peças encaixem? O problema da lógica é que não vem do mesmo sítio do fluxo, e o fluxo sobrepõe-se, sempre, por ordem de razão. O que é um paradoxo", "Se os senhores do Instagram forem mauzinhos vão censurar a foto 2 🤣🤣🤣", "Incrível como tem vezes que se vê beleza no meio do caos, e é essa beleza que futuramente estabelece a ordem.🧘‍♂️☯️☮️ Tu estás um arraso Martinha, continua assim 😍", "O aparente caos convida a uma expressão da ordem da Vida 🤔✨", entre outros.

Veja as fotos partilhadas da atriz na galeria que preparamos para si.