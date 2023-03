Ana recusa casar com Sérgio e ele sente-se mal

Há 1h e 28min

Em «Quero é Viver», conservador olha impaciente para o relógio e todos ficam admirados ao verem Sérgio (Fernando Rodrigues) entrar vestido de bata de hospital. Ana (São José Lapa), a ver com Sérgio está vestido, depreende que ele a andou a trair novamente e sai disparada a dizer já não querer casar com ele. Sérgio fica a sentir-se mal, mas pede a Rómulo (João Nunes Monteiro) que cumpra o prometido e o leve até Ana antes que morra. Todos ouvem atónitos Rómulo a contar que Sérgio se sentiu mal, mas fugiu do hospital para não faltar ao casamento com Ana.