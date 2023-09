Há 57 min

Ana Rita Clara optou pelo vermelho vivo para a grande gala do Palácio das Estrelas.

Num vestido comprido e justo de cor vermelha com uma grande flor enquanto detalhe, Ana Rita Clara arrasa na Passadeira Vermelha dizendo: «Vim com uma flor para o Palácio de Queluz».

Como «cereja no topo do bolo», a apresentadora pintou os lábios de vermelho, a mesma cor do vestido, criando assim todo um requinte à sua volta.

Veja aqui as imagens.