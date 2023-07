Há 18 min

Andreia já está preparada para o seu grande dia: o Casamento!

Num casamento que vai decorrer numa quinta, com o tema «rodeo» que tanto Andreia desejava, vai acontecer! Prepara-se que vem aí muitas surpresas.

Com o chapéu de «cowgirl» e um vestido comprido branco acompanhado com umas botas prateadas, Andreia arrasa para este dia especial! Veja as imagens.