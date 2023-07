Andreia Silva incendeia redes sociais com vídeos em biquíni! Veja tudo

Há 23 min

Andreia Silva tem aumentado as temperaturas na sua página de Instagram com a partilha de vídeos nos quais surge em biquíni. A ex-concorrente partilhou um vídeo seu onde se mostra em biquíni num campo de ténis, no entanto, esta não foi a única partilha que causou furor nas redes sociais. Andreia Silva exibiu também recentemente a sua excelente forma física noutras publicações, nas quais surge num bar de praia.

Na caixa de comentários das publicações, Andreia Silva recebeu muitos elogios. «Linda», «Princesa» e «Perfeita» são exemplos do que se pode ler nos comentários feitos à ex-concorrente.

